Bayerns Münchens Meisterparty kann im Bus steigen

Erzrivale Dortmund kann die Bayern schon davor zum Meister machen. Das ist beim BVB aber kein Thema. „Wir möchten uns für die Champions League qualifizieren, dafür brauchen wir die drei Punkte“, so Coach Edin Terzic. „Erst danach denken wir an das Pokal-Finale.“ Das steigt am Donnerstag in Berlin, wieder gegen Leipzig.