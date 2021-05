Formel-1-Rennen in der Türkei steht auf der Kippe!

In diesem Jahr soll der Grand Prix in der Türkei das kanadische Rennen in Montreal ersetzen. Dort kann aufgrund der Coronavirus-Pandemie das zweite Jahr in Folge nicht gefahren werden. Die Formel 1 ist trotz einiger Schwierigkeiten weiterhin gewillt, die Rekordsaison mit 23 geplanten Rennen durchzuziehen. An diesem Wochenende wird in Barcelona gefahren, beim Klassiker in Monaco sind in zwei Wochen sogar wieder 7500 Zuschauer zugelassen.