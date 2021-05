Briten wollen der Türkei das CL-Finale wegnehmen!

„Wir sind sehr offen, das Finale am 29. Mai auszurichten“, betonte Grant Shapps. Man befinde sich diesbezüglich in Diskussionen mit der zuständigen UEFA. „Wir sind bereit, aber es ist natürlich absolut die Entscheidung der UEFA“, so Shapps. Die Türkei hat derzeit mit hohen Coronavirus-Zahlen zu kämpfen, bis 17. Mai gibt es einen Lockdown.