Cottriall: „Ich überlege, Österreicher zu werden!“

Brite im Pass, Österreicher im Herzen: James Cottriall. Mit seiner neuen Single „Don‘t Let Anyone Hold You Back“ gibt der Sänger einen kleinen Vorgeschmack auf sein Album „Let‘s Talk“. Warum er nichts vom Brexit hält, was er durch Corona gelernt hat und warum er seine Liebste nach Österreich geholt hat? Das verrät er Sasa Schwarzjirg im Interview. Anmerkung: Alle Personen wurden direkt vor dem Dreh negativ auf Covid-19 getestet.