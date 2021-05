ÖVV-Gruppensiege der Männer und Frauen in Baden

Österreichs Männer-Elite der Beachvolleyballer hat es beim Continental-Cup in Baden wie am Vortag die ÖVV-Frauen als Gruppensieger in das Semifinale geschafft! Damit ist der rot-weiß-roten Equipe mit Martin Ermacora/Moritz Pristauz und Robin Seidl/Philipp Waller der Aufstieg in die Final-Runde der Olympia-Qualifikation sicher, denn die Top-5 kommen weiter.