Grünes Ambiente: Neue Bühne im Linzer Schlosspark

Neben den jeweils mehrmals am Programm stehenden Stücken des Landestheaters sind auch viele Gastspiele geplant. So wird es einige Kabarett-Abende geben, etwa von Klaus Eckel oder Omar Sarsam, die Band 5/8erl in Ehr’n wird ihr neues Album „Yeah Yeah Yeah“ vorstellen und der gefeierte Theatermacher und Puppenspieler Nikolaus Habjan bringt den Georg-Kreisler-Liederabend „Alles nicht wahr“ auf die Bühne. Lesungen mit Musik wird es auch geben: Karl Markovics liest österreichische Autoren und wird dabei von Matthias Bartolomey am Cello und Helmut Deutsch am Klavier begleitet, Sona MacDonald und Johannes Krisch führen in „Hemingways Liebeshöllen“.