LIVE ab 13.30 Uhr: 1. FC Köln gegen SC Freiburg

In Friedhelm Funkels erster Amtszeit beim FC gewannen die Kölner alle drei Heimspiele gegen Freiburg: im April 2002 in der Bundesliga mit 2:0 (33. Spieltag, mit Abpfiff waren beide Teams abgestiegen) und im November 2002 in der 2. Bundesliga sowie im Oktober 2003 in der Bundesliga jeweils mit 1:0. Nun sagt er: „Wir wollen das Momentum der vergangenen Spiele auch am Sonntag auf den Platz bringen. Im Training war zu spüren, dass die beiden Siege der Mannschaft gutgetan haben. Natürlich spricht vieles dafür, dass wir am Sonntag mit derselben Formation wie gegen Augsburg beginnen.“