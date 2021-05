27-Jähriger prügelte mit Baseballschläger Schwager

Ein Streit zwischen drei Verwandten auf einem Parkplatz in der Salzburger Straße in Wels ist völlig eskaliert. Ein 27-jähriger Serbe holte aus dem Kofferraum seines Autos einen Baseballschläger und verprügelte damit den Schwager (25). Dann holte er ein Messer und drohte dem Verletzten und seiner eigenen Schwester an, sie umzubringen. Festnahme!