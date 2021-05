ÖKV-Quartett zieht bei EM in Kajak-Semifinale ein

Die Niederösterreicherinnen Viktoria Wolffhardt und Corinna Kuhnle sowie die Kärntner Felix Oschmautz und Felix Leitner sind am Donnerstag zum Auftakt der Europameisterschaften im Wildwasser-Kanu in Ivrea in Norditalien im Kajak-Einer gleich im ersten Vorlauf-Heat ins Semifinale eingezogen. Antonia Oschmautz verpasste auch im zweiten Versucht den Aufstieg in die für Samstag (10.05 bzw. 11.15 Uhr) angesetzte Vorschlussrunde. Danach hatte noch Matthias Weger die Chance dazu.