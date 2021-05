Papst empfing 34 Schweizergardisten mit Eltern

Papst Franziskus hat im Apostolischen Palast den Schweizer Bundespräsidenten Guy Parmelin und dessen Frau getroffen, die am Freitagnachmittag an der Vereidigung von 34 neuen Schweizergardisten teilnehmen werden. Die 34 Rekruten wurden in Begleitung ihrer Eltern vom Oberhaupt der katholischen Kirche empfangen.