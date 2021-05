Wiener verschenkt 10.000 Donuts an Corona-Helfer

Start der Verschenkungsaktion ist Anfang Juni, wenn Qureshi am Mittwoch, dem 9. Juni, mit der Auslieferung der frisch frittierten Donuts an die Helfer in der Krise beginnen wird. In den Folgewochen werde er immer mittwochs um 6 Uhr morgens in Tranchen die Süßspeisen persönlich bei Dunkin‘ Donuts im 23. Bezirk in Wien abholen und mit dem Auto zustellen, wie der 30-Jährige die „Krone“ wissen lässt.