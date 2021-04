Erste Kärntner Dunkin‘ Donuts Filiale eröffnet

In den Vereinigten Staaten liefert Dunkin‘ Donuts bereits seit den 1970er Jahren süße, durchlöcherte Krapfen. Die Villacher Filiale ist nicht nur die siebente in Österreich, sondern eine von mehr als 11.000 in 35 Ländern. „Hier beschäftigen wir ab sofort acht Mitarbeiter, die gerade von einer zweiwöchigen Einschulung in Wien zurückgekehrt sind. Ein vierköpfiges Team aus Wien und Graz steht diesen in der Eröffnungswoche beratend zur Seite“, freut sich Marcos Coban, der österreichische Regionalleiter des Donut-Konzerns.