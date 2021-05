Nickelsdorf erhöht nun die Testfrequenz

Weiteres Testangebot

Als Vorsichtsmaßnahme werden die Testkapazitäten erhöht. Im Gemeinschaftsraum neben dem Gemeindeamt werden weiterhin jeweils am Montag und Donnerstag Antigen-Tests durchgeführt. Diese kostenlosen Tests bietet ab sofort zusätzlich das Institut FasTest des Arztes und früheren American-Football-Profisportlers Alexander Thury an. In unmittelbarer Nähe der Tankstelle an der Autobahnraststätte Süd auf der Ausreiseseite ist der Teststandort täglich, außer Sonntag, von 9 bis 19 Uhr besetzt.