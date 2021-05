Ausreißer-Bub (9) geht es wieder gut

Der Bub war während des Schulaufgaben-Machens am Montag heimlich in Haussandalen (Crocs) losmarschiert. Nach 20 Kilometern wurde er in Gallspach vom Vater aufgegriffen und zurück nach Stadl-Paura gebracht. In seiner Wohngruppe ist man nun bemüht, den Vorfall in Ruhe aufzuarbeiten - am Mittwoch fand dazu eine Supervision statt.