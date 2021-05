9-Jähriger lief von Stadl-Paura bis nach Gallspach

Der neunjährige Bub ist in einer sozialtherapeutischen Wohngruppe für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren in Stadl-Paura untergebracht. Am späten Montagnachmittag dürfte er beim Schulaufgabenmachen plötzlich so große Sehnsucht nach seinem Papa bekommen haben, dass er sich spontan entschloss, diesen zu besuchen. Still und heimlich machte sich der Schüler gegen 17 Uhr zu Fuß auf den Weg.