3 E-Ladestationen um 220.000 € für 3 Linzer Taxis

Wegen anhaltend schlechter Linzer Luftwerte hatte der damalige Umwelt-Landesrat Rudi Anschober einst ein Klimapaket geschnürt, das emissionsarme E-Taxis fördern sollte. Die Stadt reagierte – installierte dank 220.000 Euro Förderung am Hauptbahnhof, in der Peuerbachstraße und in der Prinz-Eugen-Straße jeweils eine Schnellladestation mit zwei Stellplätzen. Weil im November das Gerücht aufkam, es würden lediglich fünf E-Taxis in Linz mit einem Chip ausgestattet sein, der das Tanken dort ermöglicht, wetterte FP-Stadtvize Markus Hein damals: „Ich werde den Linzern wegen fünf E-Taxis sicher keine Parkplätze wegnehmen.“ Grünen-Umweltstadträtin Eva Schobesberger kalmierte: „Herr Hein riskiert mit seinem Alleingang, dass die Stadt die Förderung verliert. Im Hintergrund sind die Gespräche längst am laufen.“