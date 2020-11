E-Ladestation für nur fünf Taxis in Linz

Bedarf nie abgeklärt

„Es wurde allerdings nie abgeklärt, wie viele E-Taxis es überhaupt gibt, und auch die Taxi-Innung konnte diese Frage nicht beantworten“, weiß FP-Stadtvize Markus Hein, der nun den Auftrag erhielt, eine Verordnung zu erlassen, dass die bisherigen Parkplätze im öffentlichen Gut beim Hauptbahnhof, in der Peuerbachstraße und in der Prinz-Eugen-Straße nunmehr nur noch für E-Taxis zugelassen sein sollen und diese Flächen auch so ausgewiesen werden. Doch das verweigert der Freiheitliche.