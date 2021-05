Kleinflugzeug stürzt in USA auf Haus: vier Tote!

Ein ziviles Kleinflugzeug ist im US-Bundesstaat Mississippi in der Nacht auf Mittwoch auf ein Wohnhaus gestürzt. Vier Menschen seien bei dem Unglück am Dienstagabend (Ortszeit) in dem Ort Hattiesburg ums Leben gekommen, berichtete der Lokalsender WDAM unter Berufung auf die Polizei.