Österreichs Soldaten sind im Juli wieder daheim

Abzug mit deutschen NATO Truppen abgestimmt

Der Abzug wird eng mit den deutschen NATO-Truppen koordiniert.Aus dem Verteidigungsministerium erfuhr die „Krone“, dass er demnächst beginnen soll. Der letzte österreichische Soldat soll im Juli Afghanistan verlassen haben. Das Bundesheer war seit 2002 in unterschiedlicher Stärke am Hindukusch, derzeit nimmt esmit 15 Soldaten an der NATO-geführten „Resolute Support Mission“ teil.