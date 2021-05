Erfolgreiche Suche nach vermisstem 96-Jährigen

Weil sein Großvater am Abend von Waldarbeiten nicht nach Hause gekommen war, erstattete ein 40-Jähriger aus Nußdorf am Attersee Anzeige. Der sich in gutem Gesundheitszustand befindliche 96-Jährige war am selben Tag gegen 15 Uhr allein mit seinem Pkw in seinen Wald gefahren. Den Wagen hatte der Enkel an einer Forststraße im Gemeindegebiet von Nußdorf am Attersee abgestellt bei seiner Suche gefunden. Die Polizeiinspektion Unterach am Attersee leitete umgehend eine groß angelegte Suchaktion nach dem Pensionisten ein.