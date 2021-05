Die Zündschnur im MAN-Werk in Steyr wird kürzer

Ungewissheit wird größer

Hinter vorgehaltener Hand lässt der Lkw-Hersteller wissen, dass der Vorstand keinesfalls mehr gesprächsbereit mit Vertretern aus Steyr ist, da eine Fortführung des Standorts nicht in Frage kommt. Seitens der Belegschaft ist man der Meinung, dass es einen Sozialplan geben muss, der dasselbe Niveau wie jener in den deutschen MAN-Werken hat. Dass es nach der Schließung in anderer Form nahtlos am Standort Steyr weitergeht, wird immer unrealistischer.