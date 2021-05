Raffl mit ersten Scorerpunkten für die Capitals

Michael Raffl hat in seinem sechsten Spiel für die Washington Capitals in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL erstmals in der Punkteliste angeschrieben. Der Villacher Stürmer bereitete am Montag beim 6:3-Auswärtssieg bei den New York Rangers zwei Tore vor und wurde zum drittbesten Spieler der Partie gewählt. Raffl leitete das 2:0 durch Conor Sheary (16.) und das 5:3 durch Nicklas Bäckström (52.) ein.