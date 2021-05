Gates-Trennung: Das steht in Scheidungspapieren

Paar lebt längst getrennt - 2000 Kilometer voneinander

Die Scheidungspapiere enthüllen zudem, dass das Paar längst schon getrennt lebt. Während Melinda Gates den Antrag in Bellevue im Bundesstaat Washington unterschrieb, was unweit des gemeinsamen Anwesens liegt, setzte Bill Gates seine Unterschrift in Palm Desert in Kalifornien unter die Papiere. Dort bewohnt der 65-Jährige laut Promi-Seite eine 12,5-Millionen-Dollar-Villa. Rund 2000 Kilometer trennen somit das Noch-Ehepaar.