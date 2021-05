Im Kindergarten mit Messer bedroht: „Ist Satanin“

„Ich hab mich sterben gesehen!“ Und dann fängt die junge Kindergartenpädagogin am Montag im Wiener Gerichtssaal zu weinen an. Man möchte es ihr gleichtun. Denn vor ihr stand ein Mann mit einem Messer. „Sie ist eine Satanin, man muss doch die Kinder schützen vor so jemandem.“ Just ein Vierjähriger rettete sie vor einem Geisteskranken. Dieser kommt in eine geschlossene Anstalt.