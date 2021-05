40 Jahre woody-Chef - „Vom Rechen zum Holzschuh“

Von Rechen, Heugabel und Zockel zum modischen Holzschuh, der den Weltmarkt erobert: 2022 feiert die Manufaktur woody in Sittersdorf ihr 100-jähriges Bestehen. Zuvor steht ein anderes Jubiläum an. Chef Gerhard Piroutz managt den Betrieb seit 40 Jahren. In der Manufaktur entstehen im Jahr an 50.000 Paar Schuhe.