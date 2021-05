Österreichs Handball eilt von Erfolg zu Erfolg

Österreichs Männer waren am Sonntag in Graz mit der Last des Gewinnenmüssens in die Partie gegangen und ließen von Beginn an keinen Zweifel daran, dass man der Aufgabe gewachsen ist. „Die Jungs haben heute eine unglaubliche Abwehrleistung gebracht, von der ersten bis zur letzten Minute. Sie waren fokussiert und sind im Angriff cool und geduldig geblieben. Gratulation, wir haben heute als Mannschaft gewonnen“, erklärte Pajovic. Auch nach der Rote Karte gegen Abwehrchef Lukas Herburger nach dessen dritter Zwei-Minuten-Strafe hielt die Defensive stand.