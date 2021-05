10.000 Wiener Unternehmen starten mit Impfungen

Am Montag starten 10.000 Wiener Unternehmen mit den betrieblichen Impfungen gegen das Coronavirus. Die Stadt Wien, die diesbezüglich eine enge Kooperation mit der Wiener Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinbarung getroffen hat, will damit die Dynamik aus dem Infektionsgeschehen nehmen und schwere Covid-19-Erkrankungen aufseiten von Arbeitnehmern oder gar ganzer Firmen vermeiden. Österreichweit soll der offizielle Start für die Impfungen in Betrieben laut Gesundheitsministerium am 17. Mai erfolgen.