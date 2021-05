Am Sonntag steht der Corona-Testbus in Hartkirchen

Noch keine Indien-Muatation in OÖ

In den Altenheimen an 23 Standorten elf Bewohner und 23 Mitarbeiter infiziert. Und fast alle der aktuell 3704 Oberösterreicher, die laut Krisenstab das Virus in sich tragen und darauf getestet wurden, sind mit der Briten-Mutante infiziert. Nur noch 1,9 Prozent der Covid-Infizierten haben das „Original-Virus“ in sich. Bei den Südafrika-Muatationen gibt´s keine neuen Fälle in OÖ und auch die indische Variante wurde noch nicht diagnostiziert.