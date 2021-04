137 Neuinfektionen und drei Corona-Tote

Die Zahl der Coronapatienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist am Freitag auf 56 gesunken. Damit wurde die niedrigste Zahl in diesem Jahr verzeichnet. Zwölf aktuell infizierte Patienten waren laut Landespressedienst auf einer Intensivstation. Drei Personen starben an oder mit Covid-19, insgesamt gibt es 795 Coronatote in Kärnten.