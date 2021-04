„Die Mahnwache der Siebenschläfer“ prangert an

Konzipiert wurde die Kunstinstallation, die bis 31. Mai im Burghof in der Burggasse 8 zu sehen ist, von Krystian Habdas. Hauptdarsteller sind 600 in Beton gegossene Siebenschläfer, die als Mahnwache im Burghof inszeniert wurden und symbolisch für die entfallenen Produktionen und Vorstellungen aller Kulturinitiativen in Kärnten stehen.