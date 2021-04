Conchita sorgt mit „Malebu“ für Urlaubsfeeling

Conchita Wurst läutet den Sommer ein - und das nicht nur mit seinem neuen Song „Malebu“, der am heutigen Freitag Premiere feiert, sondern auch mit seinem knallbunten Videoclip. In dem zeigt sich Österreichs Song-Contest-Sieger nämlich in Badehose und Badeanzug und bringt somit ein echtes Urlaubsfeeling zu seinen Fans.