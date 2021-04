Conchita: „Hirn ausschalten und ab in die Sonne“

Sie veröffentlichen den Song als Conchita. Ich sehe aber eigentlich nur Tom.

Ja, das stimmt. Aber der Name hat natürlich ein Branding und die Leute wissen, was sie kriegen, wenn sie diesen Namen lesen, und man bekommt ja noch immer meine Persönlichkeit. Aber halt in einer reduzierteren, authentischeren Version. Ich glaube, das hält das Ganze frisch.