„Habe meinen Arzttermin wegen Corona verschoben“

„Lass deine Haut mindestens einmal im Jahr untersuchen“

Um genau auf diese Problematik aufmerksam zu machen, startete die Niederländerin Marije Kruis, Gründerin des international tätigen Vereins Spot the Dot, die Aufklärungskampagne „Faster than Skincancer - Schneller als der Hautkrebs“, der sich nun auch Pürzel anschloss: „Es spielt keine Rolle, wie stark man ist und wie knallhart man im Training ist - es gibt Dinge, wie zum Beispiel Hautkrebs, die stärker sind als du, sobald sie groß genug sind. Also sei schnell, geh zum Arzt und lass deine Haut mindestens einmal im Jahr untersuchen“, so der Sportler.