Conchita: „,Starmania‘ ist schlecht“

Gemeinsam mit Ex-„Starmaniac“ Martin Zerza kommentiert er jeden Freitag das Wettsingen ab 20 Uhr live auf seinem YouTube-Kanal. Dabei nehmen sich die beiden kein Blatt vor den Mund - vor allem was das holprige Regel-Konzept betrifft: „Ich will als Zuseher entertaint werden und mir nicht mit meinem Taschenrechner ausrechnen müssen, wer wann wie wo weiterkommt“, ätzt Neuwirth. Die beiden sind sich einig: „Wie kann man ein Konzept so an die Wand fahren?“