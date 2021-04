Auch die Liga quält den LASK

Wir quälen uns durchs Frühjahr“, hatte LASK-Coach Thalhammer schon vor Wochen zugegeben. Was nun sogar für die Stadion-Verantwortlichen in Pasching gilt. Denn hatten die auf Order von „oben“ erst vorm Heimspiel am 11. April gegen den WAC (2:1) den kleinen Platz in Länge und Breite um je zwei Meter vergrößert, um der LASK-Elf mehr Raum für ihr stockendes Positionsspiel zu geben, musste das Grün vorm Sturm-Spiel am Mittwoch wieder verkleinert werden.