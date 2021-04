„Halte oberflächliche Untergriffigkeit nicht aus“

„Was ich überhaupt nicht aushalte, ist diese oberflächliche Untergriffigkeit. Das ist etwas, das mir so dermaßen auf die Nerven geht“, sagte er. Gerade bei Dingen in sozialen Medien sei man wehrlos. „Das ist leider der Zeitgeist“, merkte der 55-Jährige an. „Das ist komplett gegen das, wofür ich stehe. Aber an das muss ich mich leider auch gewöhnen.“