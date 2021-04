Tyson Fury „zerlegt“ Luxus-Suite zu AC/DC

Freilich könnte auch eine Botschaft an Joshua dahinterstecken. Nach dem Motto: „Schau her, Joshua, dich panier‘ ich auch mit Schwabbelbauch.“ Möglich aber auch, dass Tyson Fury in diesem Video einfach nur das tut, was er am besten kann: Tyson Fury sein. Und da passt es schon einmal, in grellem Outfit samt Clown-tauglichen Schuhen auf den Tisch zu springen, zu AC/DC Luftgitarre zu spielen und sich schließlich überflüssigen Stoffs zu entledigen, um „oben ohne“ weiter zu performen. Aussehen tut das dann übrigens so: