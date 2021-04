Barracuda Music verschiebt Konzerte auf 2022

Einerseits sei das für ein Festival wie die Lovely Days oder Sting nicht umsetzbar, weil man so viele Sessel gar nicht unterbrächte. Andererseits würde sich der ganze Aufwand bei so einer geringen Kartenverkaufszahl aber auch nichr rechnen. „Ich glaube aber auch nicht, dass die Besucher Spaß an so einer Veranstaltung hätten“, so Tatar. Auch das Konzert von Van Morrison, das im Steinbruch St. Margarethen stattfinden hätte sollen, wird auf 2022 verschoben.