Wanderin (41) stürzte 15 Meter in Dornbirner Ach

Weil sie den Bus bei der Haltestelle „Ebnit-Sattelweg“ in Dornbirn verpasst hatte, entschied sich eine 41-Jährige Frau am Sonntag, ihre Wanderung in Richtung Gütle fortzusetzen. Dabei verließ sie den Wanderweg und ging entlang der Dorbirner Ache weiter. Sie geriet in unwegsames Gelände, stieg in den Wald über der Ache auf, rutschte aus und stürzte rund 15 Meter in das Bachbett der Ach.