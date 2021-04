Pfeiffer zieht sich auf Raten aus Handel zurück

2019 zog sich Maria Pfeiffer aus der PlusCity zurück

Auf Raten zieht sich die Familie Pfeiffer damit aus der Handelswelt zurück. Nach der Zielpunkt-Insolvenz verkaufte Georg Pfeiffer 2016 die Gastrogroßmärkte an die Tochterfirma des Coop-Konzerns Transgourmet. Im Juli 2019 legte seine Mutter Maria ihre 57% an der PlusCity in die Hände von Ernst Kirchmayr, der seither Alleineigentümer des Paschinger Einkaufstempels ist. An der LentiaCity und am Schillerpark-Komplex in Linz halten Kirchmayr und die 79-Jährige weiter gemeinsam Anteile.