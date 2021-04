„Rapid-Busfahrer verdient mehr als unsere Spieler“

So groß die Hoffnung nach den zuletzt starken Auftritten auch gewesen sein mag, gegen den SK Rapid hat es für die WSG Tirol eine ordentliche Abreibung gesetzt! Mit 0:4 gingen die Wattener letztlich in Wien-Hütteldorf unter - Gäste-Coach Thomas Silberberger sah einen Mitgrund dafür auch in den begrenzten finanziellen Möglichkeiten seines Klubs …