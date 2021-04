Die Corona-Zahlen im Westen steigen stark an

Verschärfungen im Bregenzerwald und in Lustenau

Dies hat im „Ländle“ zur Folge, dass die Corona-Maßnahmen im Bregenzerwald und in Lustenau ab Dienstag verschärft werden. 316 Menschen galten am Sonntag im Bregenzerwald, wo seit Mittwoch eine Ausreisetestpflicht gilt, als infiziert, 64 von ihnen waren unter 18 Jahre alt. Seit vergangenen Dienstag wurden dort rund 18.600 Tests durchgeführt, 60 brachten ein positives Ergebnis. In Lustenau waren 145 Menschen Corona-positiv - in der vergangenen Woche kamen 80 Neuinfektionen hinzu.