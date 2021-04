Starker Anstieg bei Zahl der Intensivpatienten

Nach mehreren Tagen der leichten Entspannung musste am Sonntag auf den Intensivstationen ein starker Anstieg bei der Zahl der Corona-Patienten verzeichnet werden: 15 weitere Menschen brauchten intensivmedizinische Betreuung, 13 davon kamen allein in Wien dazu. Auf Normalstationen wurde hingegen ein Rückgang bei der Zahl der Patienten gemeldet. Österreichweit wurden seit gestern 74 Patienten weniger auf Normalstationen behandelt. Insgesamt befinden sich in Österreich aktuell 1786 Menschen aufgrund einer Coronavirus-Infektion in Spitalsbehandlung, davon 522 auf Intensivstationen.