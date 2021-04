Wanted: Alle wollen jetzt Lucky Luke!

„Lonesome“ Cowboy in ungewohnter Situation

Fünf Jahre nach dem hochgelobten und populären Erfolg von „Der Mann, der Lucky Luke erschoss“ kehrt der französische Künstler Matthieu Bonhomme mit einer neuen, kraftvollen und gar romantischen Hommage an den berühmten Cowboy zurück. „Wanted“ ist mittlerweile schon die vierte Hommage an Lucky Luke und in dieser findet sich der sonst so „lonesome“ Cowboy in einer ungewohnten Situation wieder: Er wird gleich von drei Frauen umworben und zudem des Mordes bezichtigt - kann er dieser ungewohnten Lage Herr werden?