Virologe: Öffnungen im Indoor-Bereich „mutig“

„Es wird noch ärger“

Der Experte verwies zudem auf die Lage in Vorarlberg, „da begannen trotz aller Maßnahmen die Zahlen deutlich zu steigen, und es wir noch ärger“, so Nowotny - und die „Modellregion“ zeige damit, wie es ab 19. Mai auch in Österreich sein kann, „denn Vorarlberg hat das ordentlich gemacht, so habe man bei gestiegenen Inzidenzen in den Bezirken entsprechende Maßnahmen gesetzt, etwa in Form von Ausreisetests - so etwas müsse man dann auch in ganz Österreich andenken.