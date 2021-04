Tirol: Zwei Intensivpatienten mit „Fluchtmutation“

105 Covid-Patienten in Tirols Spitälern

Das Land verwies zudem auf die Situation in den Tiroler Krankenhäusern, die sich im Laufe der vergangenen Woche besserte: „Aktuell sind 105 positiv-getestete Personen in Tirol in stationärer Behandlung, davon 33 Personen auf der Intensivstation. Vor einer Woche waren noch 135 positiv-getestete Personen in Tirol im Krankenhaus in stationärer Behandlung“. Das bedeute innerhalb einer Woche einen Rückgang von 30 Patienten.