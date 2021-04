22.500 Covid-Impfdosen Biontech/Pfizer für Kärnten

Kommende Woche stehen für die Corona-Impfaktion in Kärnten 22.500 Dosen des Impfstoffes von Biontech/Pfizer zur Verfügung. Geimpft werden damit Hochrisikopatienten und Impfwillige über 65 Jahren, möglicherweise aber auch schon Jüngere. All jene Impfwilligen, die sich noch nicht auf der Plattform des Landes registriert haben, seien nun ersucht, dies so schnell wie möglich nachzuholen.