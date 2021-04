Polizei ermittelt: Impfdosen sind verschwunden

In der Impfstraße in Villach fehlen laut Aufzeichnungen 35 Impfdosen, seit Februar sind es am gleichen Standort 175 Impfdosen. Derzeit ist noch nicht klar, was mit diesen Impfdosen passiert ist, bzw. ob und wie sie verschwunden sind. Das Fehlen der Impfdosen wurde jedenfalls zur Anzeige gebracht und die Polizei ermittelt.