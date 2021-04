Simon Yates vor Gesamtsieg bei Tour of the Alps

Der Niederösterreicher kam als 22. mit 2:53 Minuten Rückstand ins Ziel und liegt in der Gesamtwertung auf Rang 19. Pernsteiner befand sich wie der Oberösterreicher Felix Großschartner zwischenzeitlich in einer Fluchtgruppe, der mit dem viermaligen Tour-de-France-Sieger Chris Froome auch ein großer Name angehörte. Die Tour of the Alps gilt als wichtiger Härtetest für den Giro, der am 8. Mai in Turin startet.