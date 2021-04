Flugzeugteilehersteller nun auch Hygienespezialist

„Corona hat Trends wie Gesundheit und Hygiene beschleunigt“, sagt Robert Machtlinger. Der FACC-Vorstandschef reagierte darauf rasch mit seinem Team. So entwickelte der Flugzeugzulieferer am Standort in St. Martin in Innkreis mit dem Spezialitätenchemikalien-Hersteller Pigmentsolution aus Vöcklabruck eine Lösung, mit der Flächen in Flugzeug-Küchen oder Bord-Toiletten so behandelt werden können, dass diese dort von allen Virustypen, Bakterien und Pilzen befreit werden können.